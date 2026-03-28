飲料系飲料自販機はこんなに魅力的　中川翔子さんが中野区愛ぶつけたコカ・コーラ自販機が登場　売上の一部を中野区の若い世代のために寄付
カナエ モノマテリアルパッケージ

自販機はこんなに魅力的　中川翔子さんが中野区愛ぶつけたコカ・コーラ自販機が登場　売上の一部を中野区の若い世代のために寄付

飲料
オリジナルラッピングのデザインを手掛けたのはタレントの中川翔子さん。イベントには中川さんのファンら60人が招かれた。
オリジナルラッピングのデザインを手掛けたのはタレントの中川翔子さん。イベントには中川さんのファンら60人が招かれた。

　自販機に想いを込めてデザインを施せばこんなに魅力的になる――。

　そう感じさせるコカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）のオリジナルラッピング自販機が3月25日、中野区役所（東京都中野区）の屋内イベントスペース「ナカノバ」でお披露目された。

　オリジナルラッピングのデザインを手掛けたのはタレントの中川翔子さん。同自販機の設置目的は、2024年10月にCCBJIと中野区が締結した「文化芸術振興に向けた連携協定」に基づき、子ども・若者の豊かな心を育む多様な文化芸術の鑑賞・体験機会を促進することにある。

　中野区では、区内に美術館がないこともあり、遊び心あふれる文化芸術でまち全体に賑わいがあふれていることを重視。多くの人が地域への親しみを感じるモチーフを壁画（ミューラル）として描く「中野ミューラルプロジェクト」を展開している。

　同自販機の設置はその一環で「ミューラルアート自動販売機プロジェクト」が中野区とCCBJIの連携で開始された。

　同自販機は、イベント終了後、「ナカノバ」に2週間置かれた後、「なかのZERO」に設置され、売上の一部は「中野区子ども・若者文化芸術振興基金」に寄付される。

左からCCBJIベンディング港支店の渡辺彩乃副支店長、CCBJI上席ディレクターベンディング事業統括本部ベンディング首都圏営業本部の久保健一本部長、中川翔子さん、中野区の酒井直人区長
左からCCBJIベンディング港支店の渡辺彩乃副支店長、CCBJI上席ディレクターベンディング事業統括本部ベンディング首都圏営業本部の久保健一本部長、中川翔子さん、中野区の酒井直人区長

　お披露目イベントで冒頭あいさつした中野区の酒井直人区長は、子育て家庭に「子どもたちがどういう文化芸術に触れているか」に関するアンケートを実施したところ家庭の収入によって大きな格差があったことに触れ「行政としてこの格差を埋めるべく文化芸術振興基金をつくり、演奏家を学校に招くなどして誰もが芸術を楽しめるようにしている。今回、コカ・コーラさまにご協力をいただき、本当に子どもたちのために活かさせていただく」と感謝の意を表する。

　中川さんに白羽の矢を立てた理由については「中野区と言えば中川さんだということでこの自販機の絵をお願いしたところご快諾いただいた」と語る。

　同自販機は、中野ブロードウェイと中野四季の森公園を舞台にした2種類を用意。ともに中川さんの思い入れのある場所となる。これらを舞台に、中野区の名店・名所や中野区で実現してほしい想いなどを織り交ぜつつ、遊び心満載でとりどりのネコを描いた。

　中川さんは「中野区愛をぶつけた。中野に生まれ育ち、ずっとネコを飼ってきて、今まで飼ってきた猫たちはもちろん、いろいろな職業に就いているネコを描いた」と力を込める。

　中野に住む宇宙ネコ「にゃかのちゃん」も考案しデザインに織り込んだ。
　「イラストのどこかに隠れているので、どこにいるのかを探しいてほしい。そうすることで家族の会話が生まれたらいい」と期待を寄せる。

　CCBJIベンディング港支店の渡辺彩乃副支店長は「このプロジェクトは構想から約3年かけて丁寧に進めてきた。今後は中野区さまとの協議の上、展開台数を増やしていいきたい。中川さんのファンの方はもとより、お子様や大人の方もお子様と一緒に訪れ買っていただきたい」と呼びかける。

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