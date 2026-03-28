飲料系飲料独自路線歩む伊藤園「タリーズコーヒー」　ペットボトルコーヒー刷新　市場の流れと一線を画しコーヒー好きな人に照準
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独自路線歩む伊藤園「タリーズコーヒー」　ペットボトルコーヒー刷新　市場の流れと一線を画しコーヒー好きな人に照準

飲料
左から「PLATINUM BITTER BLACK」「PLATINUM WHITE Café au Lait」
左から「PLATINUM BITTER BLACK」「PLATINUM WHITE Café au Lait」

　伊藤園はペットボトル（PET）コーヒー市場で独自ポジションを確立していく。

　独自ポジションとは、苦味をなくしすっきりゴクゴク飲めるというPETコーヒーのトレンドとは一線を画した、コーヒー好きに選ばれることに重きを置いた中身設計となる。

　マーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャーは「コーヒー好きの方をターゲットに、ショップのコーヒーやカフェラテを目指して開発した。PETコーヒーだから若年層向けというわけではなく、老若男女問わず、コーヒー好きの幅広いお客様に向けたPETコーヒー」と説明する。

マーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャー
マーケティング本部コーヒーブランドグループの相澤治ブランドマネジャー

　この考えのもとで刷新した「PLATINUM BITTER BLACK（プラチナ ビター ブラック）」と新商品の「PLATINUM WHITE Café au Lait（プラチナ ホワイト カフェオレ）」の2品を3月30日に発売する。

　現行のPETコーヒーでの明るい兆しとしては、「BARISTA’S（バリスタズ）」シリーズのボトル缶とは異なる飲用シーンの開拓が挙げられる。
　「ボトル缶は圧倒的に朝の飲用が多い。コーヒー好きな方が1日をスタートさせる気つけとして短時間で飲まれるのに対し、PETコーヒーは午後に購入し時間をかけて飲まれることが多い」とみている。

　リニューアルする「PLATINUM BITTER BLACK（プラチナ ビター ブラック）」は「現行商品でコーヒーにこだわったタリーズ独自のPETコーヒーとしての手応えをつかみつつあり、今回、商品に一層磨きをかけた」と自信をのぞかせる。

　新商品の「PLATINUM WHITE Café au Lait（プラチナ ホワイト カフェオレ）」は「お客様がミルク入りコーヒーに求めるコーヒー感を維持しつつも、しっかりミルク感を楽しんでいただける味わいにこだわった」と説明する。

　「プラチナ ビターブラック」は、これまで止渇性と後味のキレが求められる傾向にあるPETコーヒーの潮流に対し、嗜好性が高く、後味のキレも良いブラックコーヒーという新領域に引き続き挑戦すべく磨きをかけた。

　コミュニケーションは新商品の「プラチナ ホワイト オレ」に集中。「ミルク愛」をキーワードに掲げてミルクの味わいを楽しめるカフェオレを訴求していく。
　3月30日の発売日には、トライアル促進を目的に、東京メトロ東西線での交通広告や、SNS、店頭で展開する。

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