飲料系飲料meitoから初のスポーツドリンク 夏季商材の展開強化
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meitoから初のスポーツドリンク 夏季商材の展開強化

飲料
スポーツドリンク「アクアメイト」
スポーツドリンク「アクアメイト」

　meito（名古屋市）が夏季商材の展開強化を進めている。同社は看板ブランド「アルファベットチョコレート」をはじめとするチョコレート菓子、粉末飲料では「ココア」「レモンティー」といった秋冬商材に強みを持っているが、気候変動に伴う近年の猛暑を受けて春夏商材の動きが良いことから、オールシーズンで戦える体制を強化する。

　3月2日、同社にとって初となるスポーツドリンク「アクアメイト」（180g、希望小売価格税抜480円）を全国発売。また、地区限定でアイス2品も投入した。

　新商品「アクアメイト」は、「塩分」「クエン酸」「ビタミンC」が同時チャージできる、粉末タイプのスポーツ飲料。1袋当たり約12L分を作れる大容量サイズで、経済性にも優れている。目安は、水1L当たり大さじ山盛り1杯（15g）だが、シーンや好みに合わせて濃さも自由に調整できる。

　屋外作業やレジャー、子どもの部活、ランニング・ジムなどのスポーツ時、テレワークやオフィスでの日常的な水分補給、風呂上がりや就寝前後の脱水対策など幅広いシーンで“こまめに水分補給”を促す。

　パッケージは、水分補給を促す、分かりやすいデザインを採用。スポーツ時の水分補給に親しまれているスクイズボトルのシルエットを大きくあしらうとともに、利用シーンをピクトグラムで表現している。

　一方、アイス商品は九州・山口県のエリア限定で「もっちりぷるぷるフルーツバー パイン」と「チョコっと果実シャインマスカット」を発売した。

「もっちりぷるぷるフルーツバーパイン」と「チョコっと果実シャインマスカット」
「もっちりぷるぷるフルーツバーパイン」と「チョコっと果実シャインマスカット」

　「もっちりぷるぷるフルーツバー パイン」は、独特の食感が人気の「もっちりぷるぷるフルーツバー」シリーズの新フレーバー。パインアップル果汁を16％使用。よく冷えているときはもっちり食感、とけてくるとゼリーのようなぷるぷる食感になっていく。1箱・6本入り、価格はオープン。

　「チョコっと果実シャインマスカット」はシャインマスカット果汁入りのアイスを、ホワイトチョコレートでコーティングした、ひとくちタイプのご褒美アイス。15粒入り、希望小売価格は税抜450円。

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