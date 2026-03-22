加工食品菓子噛むことはスポーツにも良い効果をもたらす　ロッテが元プロテニスプレーヤーの添田豪さんら招いて啓発
カナエ モノマテリアルパッケージ

噛むことはスポーツにも良い効果をもたらす　ロッテが元プロテニスプレーヤーの添田豪さんら招いて啓発

菓子
テニス教室で講師役を務めた添田豪さん
テニス教室で講師役を務めた添田豪さん

　ロッテは3月15日、(株)LOCOKとの協業で「LOCOKウェルネスガーデン品川御殿山」(東京都品川区)で、小学生3～6年生12人を対象にしたテニス教室&トークショーを開催し、スポーツにおけるガムを噛むことの効果を啓発した。

　テニス教室に先立ち、健康咀嚼指導士の資格を持つロッテ広報部広報二課の小関理恵氏は「噛むことはスポーツにも良い効果を発揮する。噛むことで脳が活性化し、筋肉の活動が高まったりする」と呼びかける。

　続いて「噛むこと研究室」のサイトで掲載している調査結果を引き「食べることに関心の高い児童や野菜を多く食べる児童は噛む力も強く、運動能力も高い傾向にあることが分かった」と語る。

トークショーで参加者の質問に応える添田さん（右）と武田客員教授（左）
トークショーで参加者の質問に応える添田さん（右）と武田客員教授（左）

　テニスやスポーツにおける噛むことのメリットについて、東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授は「ガムを噛むと緊張をやわらげ、脳に血液がたくさん入るようになり、すぐに動ける」と述べる。

　テニス教室では、元プロテニスプレーヤー・男子テニス日本監督の添田豪さんが講師役を務めた。

　なお、スポーツと噛むことの大切さを啓発する小学生向けの教室は、今回で6回目の開催となる。過去、野球・バレー・卓球・バトミントン・サッカーの種目で開催した。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。