食塩量を落としても十分な塩味を感じられる酵母エキス　高まる健康ニーズには乳酸菌　アサヒグループ食品が輸出強化

アサヒグループ食品は、国内食品事業と並ぶ事業の柱に位置付けるグローバル成長事業の取り組みとして、酵母や乳酸菌の輸出を強化する。

世界で酵母エキス市場と乳酸菌市場がともに拡大する中、アサヒグループが長年培った技術で編み出された独自価値を提案していく。

世界の酵母エキス市場は、Fortune Business Insightsによると、2018年の12億ユーロから2029年には31億ユーロ（約5704億円・1ユーロ＝184円）へと拡大する見通し。

この中で、同社は高付加価値の酵母エキスで存在感を高めていく。

2月27日、事業方針説明会に臨んだ川原浩社長は「高付加価値酵母でナンバーワンカンパニーになりたい。ボリュームの大きい会社がある中で、我々はボリュームではなく、際立った特徴と高付加価値を持った酵母メーカーを目指していく」と意欲をのぞかせる。

アサヒグループは、1966年、日本で初めて酵母から栄養素やうまみ成分だけを抽出した酵母エキスを開発・製品化に漕ぎつける。

酵母エキスは、国内のBtoB販売では、主に他社の調味料商品に使われている。

チキンコンソメスープに使用した場合、食塩量を落としても十分な塩味を感じられるほか旨味とコクが高まり通常品以上の満足感につなげることができる。

そのほかバイオ、健康商品、ペットフード、化粧品にも使われており「当社はこの加工技術において世界レベル」と自負する。

酵母から酵母エキスを取り出した後に副産物として出される酵母細胞壁には、たんぱく質や食物繊維が含まれることから、酵母細胞壁の活用領域の拡大にも取り組む。

2025年4月にはドイツのライバー社がグループ入りした。ライバー社はビール酵母を使った商品で世界的な技術・生産能力・販売能力を有していることから「我々の酵母事業が一段ステージ上がったと思っており、このトレンドをさらに加速させていきたい」と力を込める。

国内酵母エキスの内製化にも取り組む。

2024年、アサヒビール茨城工場で酵母エキス向けの酵母培養を開始し、アサヒグループ食品栃木小金井工場で酵母エキス化の試験を経て2027年から本格販売する。「BtoCのところにおいても酵母の力をしっかりお伝えしていく」との考えも明らかにする。

高まる健康ニーズには乳酸菌で対応。

乳酸菌についても、アサヒグループの100年にわたるカルピス乳酸菌研究で培った知見をもとに高付加価値な機能性乳酸菌素材のグローバル展開を本格化する。

「ポストバイオティクス（死菌）を中心に今後も展開していきたい。ポストバイオティクスという意味では『カルピス』の持つ技術というのもやはりグローバルレベルだと思っており、これをしっかりと世界中に広げていく」との青写真を描く。

2025年5月1日にグループ入りしたアサヒ目黒研究所（旧社名：帝人目黒研究所）の研究能力を活用して国内外での事業拡大を目指していく。

同研究所は約100年にわたり培ってきた研究開発能力を活かした独自製法で乳酸菌などの培養技術で高品質で安定した供給を行っている。