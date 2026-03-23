加工食品乾麺・乾物きくらげが効く！ 菓子・佃煮の原料に 節約、健康志向とらえる
カナエ モノマテリアルパッケージ

きくらげが効く！ 菓子・佃煮の原料に 節約、健康志向とらえる

乾麺・乾物
ヒット商品「きになるきくらげ」と佃煮「コリコリきくちゃん」

　菓子や佃煮の原料として、きくらげが注目されヒット商品も生まれている。高騰する原料の代替利用に加え、素材が本来持つ健康価値が支持を集めている。

　マルヤナギ小倉屋は佃煮の新製品「コリコリきくちゃん」を発売。ごまおかかと柚子こしょうの2品を投入し、シリーズ化する。

　同社は袋佃煮のトップメーカーだが、佃煮の主原料である昆布は長年生産量の減少が続き、価格も高騰している。こうした中、「高まる節約ニーズを受け、手に取りやすい価格でこれまでにない『ごはんのおとも』を」（商品企画マーケティング推進部）との考えで、きくらげに着目。

　極細に切ることで、ご飯との相性が良い佃煮に仕上げた。価格面に加え、「食物繊維などの栄養価が豊富で、既存商品での使用実績があったこと」（同）も商品化の要因となった。内容量90gで売価は228円（税抜き）。

　菓子卸のMDホールディングスでは、オリジナル商品「きになるきくらげ」（30g、参考上代350円・税抜き）がヒットしている。梅しそ味のきくらげが個包装で入った商品で、健康志向が強まる中、食物繊維や鉄分といった栄養素をパッケージで訴求し50代以上をターゲットに発売。

　その後、ダイエット系のインスタグラマーが同商品を投稿したことで、若い層からも支持を集めるようになった。1袋食べても29キロカロリーという点から罪悪感のない間食として注目され、まとめ買いも増えた。昨年末には一時、製造が追いつかなくなるほどに。現在は同社オリジナル商品の売上ランキングで、4位の売れ筋商品に育っている。

　今春、新たに小容量タイプ（13g、160円・同）を発売。「ポケットサイズの菓子の需要は高まっており、この商品にも小さいタイプが欲しいという声があった。買いやすい価格で、トライアルも促したい」（開発戦略グループ）とさらなる拡大を図る。

　また、累計で267万袋を出荷した『天ぷらのお菓子』シリーズにも、新製品「きくらげの天ぷら」を投入。

　同じく栄養素をパッケージで訴求するほか、そうめんのトッピングなど新しい食べ方の提案にも力を入れる。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。