流通・飲食小売サミット 西小山に改装新店 即食品売場を強化
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サミット 西小山に改装新店 即食品売場を強化

小売
インストアベーカリー「ダン・ブラウン」を新設
インストアベーカリー「ダン・ブラウン」を新設

サミットは3月11日、東京都品川区にサミットストア西小山店を新装開店した。1981年から2024年まで営業した旧西小山店の建て替えで、売場面積を約260坪から約300坪に増床。年商27・3億円を目指す。

あいさつする服部哲也社長
あいさつする服部哲也社長

　服部哲也社長は開店前のあいさつで「旧店にはなかった機能を加えた」と説明した。1階の店舗出入口前にインストアベーカリーを導入したほか、隣接して店内製造のサラダ・カットフルーツ、焼魚・煮魚、惣菜、レンジ調理品などの即食商品をまとめて配置。手作り商品の一部は近隣店舗から提供し、1日を通じた品揃えの充実を図る。

　2階に生鮮3品、調味料、麺類、菓子、日配、冷凍食品などを配置。バックヤードは3階。有人の試食コーナー「おためし下さい」、買物の相談などに対応する「案内係」も新設した。

サミットストア西小山店の外観
サミットストア西小山店の外観

　商圏内世帯数（人数）は、半径0.5㎞以内1万2357世帯（2万664人）、1.0㎞以内4万3549世帯（7万5204人）、1.5㎞以内9万2442世帯（16万1401人）。単身世帯、20～40代の構成比が高い。東急電鉄目黒線の西小山駅のほか2.0㎞圏内に駅が計17あり利便性に優れる。

　レジはセルフレジ16台、セルフ精算レジ2台。店舗数は都内92店、全125店となった。

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