果皮でつくったサワー「THE PEEL」 ビール好きに刺さる味で支持つかむ 新たにALC.7％

レモンの果皮でつくったサワー「THE PEEL〈レモン〉」（ザ・ピール）。日ごろ缶チューハイを飲まないビールユーザーの獲得を狙い、昨年4月にサントリーが発売。累計販売本数は年内4000万本を突破し、昨年の同社RTD新商品のうち単一フレーバーで最も売れた商品となった。

「お酒にこだわりたいが『自分向け』と思えるRTDがないと感じているユーザーが多い。たどり着いたのが、果汁ではなく果皮でつくるサワーという全く新しいコンセプト。広くご支持いただき、狭義ビールユーザーのRTD購入率拡大に成功した。手ごたえを強く感じている」。3月16日の発表会で、同社ビール・RTD部の中野景介部長が語った。

一層の成長を目指し、度数を高めたALC.7％の新品種を17日から発売。5％の既存品も、レモン果皮の印象を強調したパッケージにリニューアルした。

「ユーザーとして定着しなかった方からは、レモン果皮の香りやコク、苦みをもう少し強く感じたい、という声があった」（中野氏）といい、新たに追加した7％では豊かな余韻はそのままに、果皮由来のみずみずしい香り、コク、苦みをさらに引き出した。

発売に先立ち、大泉洋さん、斎藤工さん、池松壮亮さんが出演する新TVCMを16日からオンエア。20日からの2日間は、東京ミッドタウン日比谷で消費者向けの発売記念イベントも実施する。