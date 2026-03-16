加工食品調味料・カレー類西村商店 地元・伊勢で地域還元イベント 醤油・つゆなどお買い得価格で
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西村商店 地元・伊勢で地域還元イベント 醤油・つゆなどお買い得価格で

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超特価にまとめ買いや箱買いも
超特価にまとめ買いや箱買いも

　三重県伊勢地方の老舗醸造メーカー・西村商店（ミエマン）は2月28日、地域還元イベント「春のありがとうセール」を開催した。

　当日は、同社の主力商品「スーパーミエマン 濃口醤油」「のうがきはいらないうまいつゆ」「うまいつゆ焼あごと鰹の旨み」の3本柱をはじめ、つゆ、たれ、ドレッシングなどをお買い得価格で提供。近隣のファン約1000人が来場し盛況となった。

「ミエマン」の3本柱
「ミエマン」の3本柱

　会場では、3本柱が山積みで用意。「スーパーミエマン」が46％オフ、「うまいつゆ焼あごと鰹の旨み」は41％オフ、「のうがきはいらないうまいつゆ」も43％オフの特価で提供したほか、「あおさ醤油」「的矢カキのうま醤油」など同社ならではの人気商品は430円均一で販売。ご当地の味「伊勢うどん」もつゆ単品やうどんとつゆがセットになった商品を複数取り揃えた。

　「スーパーミエマン」は、やわらかな風味とボディ感のあるまろやかなうま味が特徴の本醸造濃口醤油。24年・25年の「全国醤油品評会」で2年連続「農林水産大臣賞」を受賞している。

　「のうがきはいらないうまいつゆ」は、毎日自社工場で削る、削りたての国産鰹節から抽出した濃厚なだしが効いた4倍濃縮つゆ。

　「うまいつゆ焼あごと鰹の旨み」は、同社売上本数№1のベストセラー商品。「のうがきはいらないうまいつゆ」をベースに、焼きあご（とびうお）のだしをプラスした5倍濃縮つゆ。

　同イベントは20数年前からスタート。現在は、2月と9月の年2回開催されている。

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