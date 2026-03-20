西村久氏、旭日小綬章叙勲祝賀会 東京カリント・全国油菓工業協同組合での長年の功績称える

昨年11月3日に旭日小綬章を受章した東京カリント取締役顧問で全国油菓工業協同組合理事（前理事長）の西村久氏（84）の旭日小綬章叙勲祝賀会が3月5日、上野精養軒（東京都台東区）で開かれた。来賓・社員ら約140人が出席し西村氏の功績を称えた。

来賓あいさつした農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課の野添剛司課長は、全国油菓工業協同組合での長年の功績に触れ「品質管理の推進、アクリルアミドの低減への対応、全国菓子大博覧会への参画、かりんとうの日（11月10日）の制定や子ども食堂への寄贈活動など、日本の伝統菓子を次世代に受け継ぐ取り組みは、他方面から高く評価されている」と称える。

東京カリントでの功績については「独自の蜂蜜発酵の製法（蜂蜜発酵仕込み）を継承しつつ革新を重ねて危険を伴う揚げ工程の機械化や、自動フライヤーの導入により職人の経験に依存していた製造を安全で安定した品質に導かれた。その結果、数多くのヒット商品を生み出してかりんとう市場を牽引されたご功績はまさに業界の礎」と評する。

来賓に招かれた商業組合首都圏お菓子ホールセラーズの小黒敏行理事長も「品質の向上、技術の継承、人材の育成など様々な課題に真正面から向き合い、常に業界全体の未来を見据えて舵取りをされ、そのご姿勢には深い敬意を表する」と語る。

乾杯のあいさつをした全国油菓工業協同組合の山脇正隆理事長と中締めのあいさつをした三幸食品の森田裕一郎社長は、引き続き業界の礎として西村氏の活躍に期待を寄せる。加えて森田社長は「西村顧問が一貫して掲げてこられた安心・安全・良品づくりの理念は、時代が変わっても、変わらない原点としてわれわれ食品業界一同で守っていかなければならない」と呼びかける。

今回の受章について西村久氏は「本当に皆さまのお力のもとでいただけたものと考えている」と感謝の意を表する。

西村光示社長には「皆さんに喜ばれるおいしいお菓子を作ってほしい。それと、安心安全。昔は、おいしいものを作ることばかりを考えていたが、今は安心安全が大事」とエールを送る。

閉会あいさつした西村社長は「父は長年、かりんとうに満身力を注いできた。かりんとうにかける想いはものすごく強く、時には経営者であり、時には職人という形で思いを込めてやってきた。その姿を見てきた私も、このかりんとうを日本の伝統菓子という形で推進させていかなければいけない。そして、父に負けずかりんとう業界、そして菓子業界の進展に力を注ぎたい」と意欲をのぞかせる。

東京カリントの創業は1946年、朝鮮、満州および中国大陸で18店舗を有する三中井（みなかい）百貨店を共同で営んでいた西村久次郎氏が立ち上げた個人企業西村商事。創立年は1951年で、この年に東京カリントに改組した。

西村久氏は「かりんとうの歴史は遣唐使によって日本に入ってきた唐菓子に由来するとも言われるくらい非常に古い。実際は、江戸後期に暑さ対策のために作られたと伝えられている。父は甘いものが好きだったことと、かりんとうは小麦粉を練って油で揚げて砂糖をつければ完成し、おいしくするのは別問題だが、わりと簡単にできることから戦後、かりんとう作りを始めたと聞く」と説明する。