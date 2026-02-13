プリマハム 次期社長に阿部監査役 伊藤忠商事出身

プリマハムの次期社長に、現監査役の阿部邦明氏が決まった。6月下旬に就任予定。現社長の千葉尚登氏は代表権のない会長に就任する。

阿部氏は91年に伊藤忠商事入社。食品の流通や開発などに携わり、23年6月からグループのプリマハム監査役に就任。24年4月からは伊藤忠商事上席執行理事生鮮食品部門長も務める。