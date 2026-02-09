「iichiko 彩天」 焼酎とカクテルを宇佐神宮に奉納 WEBでショートフィルム公開中

三和酒類は昨年11月5日に御鎮座1300年を迎えた宇佐神宮（大分県宇佐市）で本格麦焼酎「iichiko彩天」とカクテルの奉納「iichiko彩天 祈願奉納祭」を執り行った。その様子を収めたショートフィルムを1月26日から同社のホームページで公開している。

「iichiko彩天」の祈願奉納では世界市場への深耕の決意を神前に報告すべく、神職の手によって「iichiko彩天」が神前に運ばれ祭壇へ捧げられた。続いて宇佐神宮で初となったカクテル奉納では日本のバーシーンを牽引する上野秀嗣氏が考案した3種のカクテルを祭壇にお供えした。

神事終了後は奉納したカクテルのお披露目会を開催。「DRUM TAO」による演奏をはじめ、前述の上野氏、山下和弘氏（一般社団法人日本バーテンダー協会九州本部本部長）、松葉道彦氏（同 関西本部本部長）3人のトップバーテンダーが今回奉納した3種のカクテルを提供した。

なお、今回奉納したカクテルは「白麹麗人（ホワイト麹レディ）」（iichiko彩天・コアントロー・フレッシュレモンジュース）、「天空の麹」（iichiko彩天・ブルーキュラソー・フレッシュレモンジュース・ブラックサンブーカ）、「神麹（シンキク）」（iichiko彩天・安心院ワイン八幡果酒・グレナデンシロップ）の3種。

「今回の『iichiko彩天 祈願奉納祭』を通じて『焼酎』が『SHOCHU』として世界市場へ広がる期待と自信をさらに深めることができた。引き続き『iichiko彩天』を通じて、國酒である焼酎の新たな可能性に挑戦していく」（三和酒類）としている。