ヱスビー食品　春夏新製品

「ゴールデン」60周年　パウダールウタイプ発売

・即席　新たな価値を提供
・レトルト　だしを味わうカレー
・パスタソース　25周年「予約でいっぱいの店」強化
・インスタント食品　どんぶりの素も拡充

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています