全国落花生協会 3月末に解散 業界一丸での需要喚起は継続

菓子
全国落花生協会の根本実理事長
全国落花生協会の根本実理事長
日本ピーナッツ協会の鈴木隆一理事長
日本ピーナッツ協会の鈴木隆一理事長

　業界団体が解散・再編しながらも、引き続き業界一丸となって落花生、ピーナッツの需要を喚起していく必要性が、1月22日に開催された全国落花生協会の新年賀詞交歓会で共有された。

　冒頭あいさつした同協会の根本実理事長は「当協会は本年3月末をもって解散することになっているが、来年以降においても落花生、ピーナッツに関する情報交換の機会が確保されるように実施体制などについて関係者の皆さまと相談している。取り組み内容が明らかになった段階で皆さまにご案内させていただきたい」と語る。

落花生輸入商社協議会の三浦芳嗣会長
落花生輸入商社協議会の三浦芳嗣会長

　落花生を取り巻く厳しい環境にも触れる。

　「国内の落花生は、北海道での栽培でも新たな動きも見られるようだが、総体として生産者の高齢化や天候不順による生産量の変動などにより既存産地の落花生生産量は縮小傾向にある」と指摘する。

　輸入品についても、円安や人件費・物財費の上昇、他のナッツ類との競合などにより厳しい環境にあるとみており、「関係者が連携を深めながら消費の拡大、業界の振興に取り組んでいくことが重要」と呼びかける。

　これに対し、来賓あいさつした農林水産省農産局穀物課の尾室義典課長は「農水省としても需要の拡大、新品種の導入などの生産振興にしっかりと取り組みつつ、関税割当制度の適切な運用で安定供給に努めていきたい」と述べる。

　時を同じくして落花生輸入商社協議会と日本ピーナッツ協会は組織統合する。

　日本ピーナッツ協会の鈴木隆一理事長は「全国落花生協会の解散に伴うわれわれの協会（日本ピーナッツ協会）の新しい役割、新しい仕事についてもしっかりやっていきたい」と力を込める。

　落花生輸入商社協議会の三浦芳嗣会長も「組織は変わるが、アメリカの業界や中国の業界とのやり取りを継続してやらせていただきたい」と意欲をのぞかせる。

　なお、「節分には落花生で豆まき！」と題して、全国落花生協会・日本ピーナッツ協会・千葉県落花生協会は2月2日と3日の2日間、JR有楽町駅周辺（東京都千代田区）で落花生製品と豆菓子の配布・販売、千葉県落花生150周年のPRを実施する。

