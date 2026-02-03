5.6 C
スパイス協会 安定購買・供給へ「価格競争から価値創造にシフトを」 生駒理事長

スパイス協会 安定購買・供給へ「価格競争から価値創造にシフトを」 生駒理事長

調味料・カレー類
生駒晴司理事長
生駒晴司理事長

　全日本スパイス協会は1月23日、都内で新春賀詞交歓会を開催した。生駒晴司理事長（ハウスギャバン社長）は主催者あいさつで、安定購買や安定供給に向けて取り組むべきことの一つとして「価格競争から価値創造へシフトしていくこと」と指摘。「製品の価格を自ら下げる行為は控えるべき」とし、「安くならないと買っていただけない状況を自ら作り出すことはもうやめましょう」と呼びかけた。

　生駒理事長は、協会自体や加盟企業のリスクと課題について「安定調達、安定購買と安定供給にリスクを抱え始めている企業が多いのではないか」としたうえで、その背景として「生産国でのスパイスの生産量が落ち始めていること」を挙げた。

　生産量減少の要因として、地球規模で気候変動が激しくなっていること、生産国の経済水準や文化水準が上がり、農業に従事する人が減り始めていること、生産国の施策として、スパイスよりも収益の上がる農作物への作付け変更が進んでいることを挙げ、「その中でわれわれがどう動いていくかが重要」と述べた。

　生駒理事長は、安定購買、安定供給に向けて取り組むべきことの一つとして「いろいろなステークホルダーの方々に、スパイスの置かれている現状、われわれの調達状況を正確に確認していただくこと」と指摘。もう一つとして価格競争から価値創造へシフトする必要があると強調した。

　新春賀詞交歓会の懇親会には、協会役員や加盟会社の関係者に加え、来賓として農林水産省、消費者庁、食品産業センター、日本乾燥野菜協会、日本からし協同組合、日本加工わさび協会、全日本カレー工業協同組合の関係者も出席。懇親を深めた。懇親会に先立ち開かれた記念講演会では、消費者食品衛生基準審査課の担当官が最近の食品衛生基準行政の動向について講演した。

関連記事

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

