関西ソース特集

業務用で大阪・関西万博効果　コメ高騰も追い風に　数量減の課題継続

・ブルドックソース　麻辣で若年層開拓
・イカリソース　なんでも麻婆ソース新発売
・オジカソース工業　ラインアップ一新
・オリバーソース　神戸餃子味噌たれ関東も配荷増
・ハグルマ　お好み、焼そば順調
・大黒屋　300㎖でラインアップ一新

