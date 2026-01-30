「メーカーズマーク」東西で限定イベント 封ろう体験やカクテルを提供 サントリー

サントリーは、グラングリーン大阪南館地下1階「Time Out Market OSAKA」にて、洋酒「メーカーズマーク」のイベント「Premium Maker’s Market」を1月23日～2月1日の期間に開催している。

東京・大阪の同時開催。イベントではブランドの象徴「赤い封ろう」のディッピング体験などができる、世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験（参加費3500円、各会場先着100人／日、終了済み）。会場内バーにて、プレミアムハイボールやバーボン・サワーほか、オリジナルカクテルを提供。大阪会場では1月31日、2月1日にDJイベントも催す。

「メーカーズマーク」は昨年、20～30代の若年層や新規ユーザーによる間口拡大がみられたものの、他ブランドに比べて継続購入の低いライト層が多く、定着に課題が残った。

そこで26年のブランド戦略として「赤い封蝋に象徴される、ハンドメイドのプレミアムバーボン」として訴求を強める。すべてをていねいな手仕事で仕上げ、まろやかな風味を引き出す蒸留所や、冬小麦による優しくて穏やかな味わい、1本ずつ封蝋したバーボンであることなど、プレミアムバーボンの世界観を消費者に伝えていく。