大阪海苔協同組合 稲野副理事長 業界動向に懸念も今こそ「腕の見せ所」

大阪海苔協同組合は1月23日、帝国ホテル大阪で新年の集いを開催。組合員など32人が集まった。

あいさつに立った稲野達郎副理事長（大森屋社長）は業界の現状について「利益を出すために価格転嫁すると、値ごろ感を外してしまう」と指摘。「生産者の意欲を高め、消費者の目をこちらに向けることは、われわれにしかできない」と強調し、次の通り述べた。

知恵出し合い海苔の良さをアピールを

海苔業界はいまだかつて経験したことのない原料高で、皆さんも大変苦労されていると思われる。利益を出すため価格転嫁すると、店頭売価は消費者が思っている値ごろ感を外してしまう。コンビニでもコメや具材が上がっているので、おにぎりが高い。若い世代が海苔を巻いていないものもおにぎりだと認識してしまうと海苔離れが進む。

始まった今期の収穫はすごい価格になっている。仕入れる方にとっても難しい相場であり、手放しで喜べない。安さが先行してしまうと、今まで買った高い在庫がおざなりにされてしまう。値段が下がり、生産者の意欲が低下するのも怖い。

そこで、われわれ販売する者が力を発揮する時だ。どうすれば消費者に良い海苔を届けられるか。生産者に「しっかり売るから、どんどん作ってください」と言えるか。生産者の意欲を高め、消費者をこちらに向けるのはわれわれにしかできないこと。知恵を出し合い、新製品や販促で海苔の良さをアピールする。腕の見せどころである。