市場は踊り場に 海外輸出拡大へ 一部で機能性表示離れも？

・JAOHFA 賀詞交歓会を開催 健食の信頼性向上を

・機能性表示の届出 7割が審査・差し戻しに不安 受託試験のEASが調査

・キユーピー「酢酸菌GK-1」 新領域の事業拡大へ

・アピ インバウンド需要に変化も 液剤中心に受注が堅調

・健食受託市場1800億円に迫る 旺盛な海外需要取り込む 矢野経済研究所調べ

