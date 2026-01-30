健康食品特集

市場は踊り場に　海外輸出拡大へ　一部で機能性表示離れも？

・JAOHFA　賀詞交歓会を開催　健食の信頼性向上を
・機能性表示の届出　7割が審査・差し戻しに不安 受託試験のEASが調査
・キユーピー「酢酸菌GK-1」　新領域の事業拡大へ
・アピ インバウンド需要に変化も　液剤中心に受注が堅調
・健食受託市場1800億円に迫る　旺盛な海外需要取り込む 矢野経済研究所調べ

