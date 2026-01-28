生ビール用ガスボンベを値上げ キリンビール

キリンビールは、飲食店向け樽生ビール用の炭酸ガスボンベ（混合ガス含む）を4月1日から値上げする。

サプライヤーの製造コスト、物流コストの上昇に伴い、ガスの中身に加え、アイバルブ、耐圧検査費用などの炭酸ガスに関わる調達コストが上昇しているため。コスト上昇分の吸収が難しくなったことから、やむなく価格改定を決めた。