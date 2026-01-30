7.6 C
流通・飲食小売CGCグループ 26年度 6つの重点項目 ギャップは伸びしろ 50カテゴリーの商品強化

CGCグループ 26年度 6つの重点項目 ギャップは伸びしろ 50カテゴリーの商品強化

小売
松本偉社長
松本偉社長

　CGCグループは1月21日にオークラ東京で「CGCグループアソシエイツ会 新春合同総会」を開催。松本偉シジシージャパン社長が2026年度の活動計画を発表し、6つの重点項目を明らかにした。

　1点目の重点項目は「マーケット視点でのカテゴリー強化」。国内市場の伸長率に対してグループの実績にギャップ（マイナス）が見られる50カテゴリーを定め、NB、PB問わず競合に負けないよう商品強化を図る。

　雑貨の「ペットフード・用品」では、市場伸長率120％よりCGC伸長率が10％低く伸びしろがある。高品位商品の開発不十分とNB商品の割安感不足がギャップの要因だとして、二極化対応の商品開発やNB集中化による価格対応を進める。

　また消費の二極化が進んでいるとの認識から、PBに占める価格訴求型商品の販売構成比を現状10％増の4割を目指す。

　2点目は「供給視点の調達力強化」。供給不安のある11品目について、安定供給のための新産地・加工基地の構築を図る。25年度には北海道産が大不作に陥ったタマネギを中国・甘粛省から調達したところ、品質が良く価格もリーズナブルに提供できて好評だった。

　今年2月にインドで事務所を開設、海外駐在事務所を5か所とし、世界50か国から売価ベース3000億円の調達を目指す。

　3点目の重点項目は「ロジスティクス強化」。車両台数の削減、調達時の効率化、物流戦略委員会の活動強化で物流コスト抑制を推進する。

　4点目は「生産性向上」。7カテゴリーで店内作業改善型商品を開発するほか、新たに50アイテムの賞味期限延長、パッケージ品に加えて生鮮バルク品の年月表示化も推進する。スカスカ撲滅も果実ゼリーなどで継続する。

　さらに、母店・子店方式の「スーパーサテライトシステム」による経営改革もサポートする。

　5点目の重点項目は「ブランド認知向上」。メンバー企業が活用しているSNSの誘客効果を高め、メーカー、卸との共同企画にも取り組む。

　6点目は「備災活動の強化」。水の近隣地区相互補完体制の確立、地区・支社単位での備災活動強化、「備災フェア」の提案力向上、止水板の設置率向上を目指す。

　CGCグループは現在加盟企業数204社、加盟店舗数4534店舗。グループ総年商は5兆5421億円。全国本部であるシジシージャパンの25年2月期本部取扱高は1兆1206億円。

　新春合同総会には加盟企業・アソシエイツ会企業354社から685人が出席。松本社長の発表に先立って、岩崎裕文シジシージャパン会長、CGCアソシエイツ会会長の京谷裕三菱食品社長があいさつした。

インタビュー特集

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 "殻付き"市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝"サミットの仕事が楽しい"へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

