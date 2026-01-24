7.4 C
Tokyo
5 C
Osaka
2026 / 01 / 24 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他企業活動カゴメ 野菜嫌い克服「おいしい！野菜チャレンジ」 累計児童16,000人突破、今年度も全国80か所で

カゴメ 野菜嫌い克服「おいしい！野菜チャレンジ」 累計児童16,000人突破、今年度も全国80か所で

企業活動
これまでの「おいしい！野菜チャレンジ」の実施風景
これまでの「おいしい！野菜チャレンジ」の実施風景

　カゴメと放課後NPOアフタースクールが展開する野菜嫌いの克服を目指した協働食育プロジェクト「おいしい！野菜チャレンジ」が2025年度までに累計体験児童数で16,000人を突破した。

　これは保護者・学校の共通の「困りごと」であり、野菜不足要因の1つである「食経験による野菜嫌い」の克服を目指して開発した協働食育プロジェクトで、18年4月にスタート。22年には農林水産省主催第6回食育活動表彰で消費・安全局長賞を受賞している。

　カゴメが行った「野菜定点調査2022」では、野菜好きを対象に「野菜を好きになったきっかけ」を調査したところ、食べることをはじめとする、様々な野菜との触れ合い体験があることがわかっている。そこでプロジェクトでは両社の知見・ノウハウを活かしたプログラムを通じて、子どもたちが野菜を知ることを楽しみ、野菜をもっと好きになることで、子どもたちの野菜の摂取意欲の向上や教育現場での残食などの問題解決に貢献したいと考えている。

　両社では今年度も全国の小学校および学童保育・放課後活動団体など80か所で「おいしい！野菜チャレンジ2026」の開催を予定。子どもたちが野菜を知ることを楽しみ、野菜を好きになり、野菜をもっと食べてみたくなるような企画を計画している。

　実施エリアは全国の小学校(授業時間にて) 及び放課後児童クラブ等80か所、定員は1回約40名（最大）、実施時間はオンライン型45～60分、訪問型45～90分。募集期間は第1次募集が2026年3月1日(日)まで。第2次募集が5月24日(日)まで。応募方法は「おいしい！野菜チャレンジ」HPより応募可能。

これまでの「おいしい！野菜チャレンジ」の実施風景
これまでの「おいしい！野菜チャレンジ」の実施風景

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ