10.7 C
Tokyo
6.9 C
Osaka
2025 / 12 / 26 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品ふりかけ大森屋 海苔は値頃感 ふりかけは〝らしさ〟を

大森屋 海苔は値頃感 ふりかけは〝らしさ〟を

ふりかけ
稲野達郎社長
稲野達郎社長

　大森屋は海苔原料が高騰する中、値頃感を打ち出せる新製品を投入する。ふりかけは好調なシリーズを強化することで、今期V字回復を狙う。

　25年9月期は主原料の海苔が高騰した影響などで、売上高は1・3％増加したものの9800万円の経常損失を計上した。稲野達郎社長は「売上は上回ったが、2～3割の値上げをした上での数字なので、物量は落ちている」と振り返る。

　今期は売上高が9％増の180億円、経常利益は3億2千万円を計画。「前期の厳しい数字を転機とし、全社一丸で目標達成を目指す」（稲野社長）と強調する。

　海苔は使いやすい4切24枚の「味のり」と「焼のり」（韓国産）、2切24枚の「国産焼のり」などを発売。「切り方や内容量など、さまざまな工夫により値頃感を出し、お客様の手に届きやすい製品を供給する」（同）狙いだ。

　ふりかけは好調な『秘伝味付海苔たっぷり』シリーズに「あおさわさびふりかけ」を投入。「同シリーズは前回のリニューアルで活性化したので、1品増やすことで面としての展開を強化したい」（同）としている。スープも「和風だし香る海苔たっぷりスープ」を発売する。

　稲野社長に今期の商品戦略などを聞いた。

　〇…昨年までは値頃に耐えられるだけの上げ幅だったが、今年は2～3割上がり、値頃感から外れた。売場を見ると高いと感じるが、そうしなければ利益が出ないのが現状だ。

　コンビニでは海苔を使わないおにぎりが増え、若い世代にとってそれが当たり前になると海苔離れにつながる。それを防ぐとともに、海苔を巻いたら、おにぎりがよりおいしいというのを認識してもらわなければならない。

　ふりかけは主力の「緑黄野菜」「小魚」をリニューアルするとともに、今回「あおさわさびふりかけ」を好調シリーズに追加した。これだけ海苔が乱高下する中で安定的な収益を上げるには、海苔以外の製品をしっかりと売り、海苔が厳しい時にもそれをカバーできるよう商品構成を変えなければならない。

一方、これまで海苔で商売してきたので、ふりかけでもスープでも海苔メーカーらしさをアピールすることが大事。それが今回の新製品となる。

関連記事

インタビュー特集

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ