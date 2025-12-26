近畿版

・2025年近畿地区小売業新設届　大阪、福井、和歌山で増える　コスモスが12件
・西日本初「カンドゥー」大阪に開設　ブルボンなど32の仕事を体験　イオンモールキッズドリーム
・県民ダイニング30周年　グルテンフリー中国料理への新たな挑戦

