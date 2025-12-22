10.1 C
Tokyo
9.7 C
Osaka
2025 / 12 / 22 月曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

流通・飲食小売ヨークHD石橋社長 ヨーカ堂の改革に手応え 改装効果で食品6.5％増

ヨークHD石橋社長 ヨーカ堂の改革に手応え 改装効果で食品6.5％増

小売
石橋誠一郎社長
石橋誠一郎社長

　ヨーク・ホールディングスの石橋誠一郎社長は「イトーヨーカ堂は2023年度から抜本的な改革に取り組んできたが、今上期（3～8月）は100億円超の営業利益を上げることができた。これは実に23年ぶり。利益の進捗は毎月1回の店長会議で共有しており、店舗の従業員も明るさを取り戻したように感じる」と手応えを話す。

■従業員のモチベーション上がる

　セブン＆アイ・ホールディングス傘下でスーパーストア（SST）事業を担ってきたヨークHDは、25年9月に親会社が米国投資ファンドのベインキャピタルに変わり、新たな経営体制で再スタートを切った。下期以降の数字は公表していないが、「業績は確実に上向いている」（石橋社長）。

　イトーヨーカ堂は23年に改革を打ち出して以降、首都圏にフォーカスする一方で北海道・東北・信越エリアから撤退。30店舗以上の閉店を断行した。さらに販管費の抑制を徹底的に追求し、ネットスーパーからも撤退するなど、筋肉質な経営体制への転換を目指してきた。

　足元でもっとも注力しているのが既存店の改装だ。石橋社長は「新店は昨今の人件費や建設費などのコスト上昇で投資回収に時間がかかる状況。まずは既存店をどれだけ磨き上げられるかが一丁目一番地の優先事項だ。改装は26年に20店舗以上、28年までに50店舗以上を計画」との方針を示す。

　23年から着手し、先行した店舗での効果は大きい。特に食品領域は改装店で売上が6・5％も伸長（25年／24年）。注力するデリカ分野は弁当が8％増、チルド総菜が11％増、寿司が6％増となった。冷凍食品の売り場拡大も寄与している。

　石橋社長は「改装は既存の売り場をしっかりとブラッシュアップした上で行っている。これをやるとやらないでは効果が劇的に違う。（改装した店舗では）従業員のモチベーションも上がった」と自信をのぞかせる。

　デリカについては「お客様が買い回りしやすい売り場づくりを工夫した。自社工場のピースデリを中心に、ヨークベニマルとの相互連携も図り、構成比15％の目標を確実に達成したい」との考え。

　主要な店舗をみると、トップクラスの旗艦店である木場店（東京都江東区）は昨年11月に行った食品売り場の改装が奏功、売上は5％成長が続く。「改装は大型店を優先的に進めている。収益への貢献が大きく、業績を押し上げている」。

　今後は「まずは既存店投資をやり遂げ、そこで蓄積したノウハウも踏まえ、新店への横展開を図っていく。ヨーカ堂は将来的に首都圏シェア№1を目指す」と展望する。

関連記事

インタビュー特集

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

国際的情報豊富な感覚で審査を展開 細分化したフードセクターに精通した審査員多数 SGSジャパン（SGS） 審査登録機関

審査
SGSはスイス・ジュネーブに本拠を置き、試験・検査・認証機関としては世界最大級の規模である。世界115カ国以上に2500以上の事務所と試験所を有し、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた規格の認証などを行っている検査・検証・試験認証のリーディングカンパニーである。

キンレイ「鍋焼うどん」、さらにおいしく進化 自社工場でかつお節を削り出した理由とは 50年のこだわり脈々と

冷凍食品
キンレイの冷凍具付き麺「お水がいらない」シリーズが販売好調だ。2010年に立ち上げ、昨24年までに累計2億食以上を販売している。

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ