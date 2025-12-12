8.2 C
飲料系酒類渋谷でにごり酒「五郎八」の魅力体験 「牛乳割り」など甘くて飲みやすい和カクテル4種 自由な楽しみ方を新提案

渋谷でにごり酒「五郎八」の魅力体験 「牛乳割り」など甘くて飲みやすい和カクテル4種 自由な楽しみ方を新提案

酒類
酒村ゆっけ、さんがアピール
酒村ゆっけ、さんがアピール

　秋冬の風物詩として親しまれるにごり酒「五郎八（ごろはち）」。発売50年以上のロングセラーだが、12月12～14日の3日間にわたり、東京・渋谷モディで試飲を楽しめるイベント「ゴロゴロ、ごろはち～こたつ酒場～」が開催されている。

　アルコール度数21％の濃厚な「五郎八」をベースに牛乳割り、キャラメルラテ割りなど甘くて飲みやすい“和カクテル”を提供。ポカポカしたこたつに入って新感覚のおいしさを無料で楽しめる。

　13日にはSNS総フォロワー数220万人のインフルエンサー・酒村ゆっけ、さん（写真）を迎えた特別イベントも実施。

■「こたつで気軽にまったり楽しんで」

　醸造元・菊水酒造の関根勇人マーケティンググループマネージャーは「秋冬限定の『五郎八』は10月中旬から出荷し、12月に入って最盛期を迎えている。これまでも幅広い世代のファンに支えられてきたが、より多くの方に気軽に飲んでいただければ。イベントを通じて新しい魅力を発見して欲しい」と話す。

会場はのんびりした雰囲気
会場はのんびりした雰囲気

　会場はのんびりとお酒を楽しめる雰囲気を演出（写真）。中央にはポカポカ温かい「こたつ」に入れるスペースを用意し、周辺にはスタンド型のテーブルを設置した。

　オリジナルカクテルは「夕日の輝き（オレンジジュース割り）」「雪うさぎ（牛乳割り）」「琥珀ラテ（キャラメルラテ割り）」「翡翠ラテ（抹茶ラテ割り）」の4種で、好みの一杯を選べる。

　同社の蔵人・渡邊啓介氏は「『五郎八』を飲むことで冬の訪れや新潟に降り積もる白い雪を感じていただきたい。もろみをろ過せずそのまま詰めているので、しっかりした甘さやお米の粒感が特長」とアピールした。

　酒村ゆっけ、さんは「にごり酒は飲食店で料理にあわせて飲む特別なお酒というイメージを持っていたが、『五郎八』は自由に割って飲めるのでスイーツ風にも楽しめる。親近感がわいた」とコメント。自身が各地を旅することが多いことから、「旅のお供に180ml缶を持っていきたい」と話した。

　イベント来場者にはオリジナルカイロをプレゼント。SNSへの投稿で製品やオリジナルの抱きまくらが当たるキャンペーンも実施中。

旅のお供に180ml缶
旅のお供に180ml缶

インタビュー特集

日本酒「獺祭」輸出4割増 「海外トップブランドが強み」桜井社長

酒類
清酒「獺祭」の輸出が世界各国で伸びている。前9月期は総売上高213億円（前年比9％増）のうち、輸出実績（未納税含まず）は79億円、実に4割増だった。

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

