味の素冷凍食品 家庭用米飯類値上げ 「ザ★チャーハン」など6品

味の素冷凍食品は、家庭用冷凍食品のうち「ザ★チャーハン」「白チャーハン」など米飯類6品種の出荷価格を来年3月2日納品分から引き上げる。値上げ幅は約12％。

原材料費等のコスト上昇を吸収するため企業努力を重ねてきたが、原料米等の価格上昇が継続しており、現行価格を維持することが困難になった。