AJSに沖縄の野嵩商会 正会員60社に

オール日本スーパーマーケット協会（AJS）は12月1日、野嵩商会（沖縄県）が加盟したと発表した。同社は1983年設立で宜野湾市に本社を置く。24時間営業の「フレッシュプラザユニオン」など21店舗を展開し、25年3月期の売上高は378億円。

今回の加盟でAJSの正会員は60社（海外含む）となった。総店舗数4411店、売上高は3兆8407億円。