秋田屋 直営店で初のマルシェ 近隣飲食店も参加“食と酒”提案

中部地盤の酒食品卸・秋田屋は11月23日、グループ直営の物販店「The蔵プティプレリ」で初となる酒と食のイベント「KURA MARCHE」を開催した。当日は、同社グループのチーズ専門店「プティプレリ」をはじめ、近隣で人気の飲食店が参加。様々な食と酒の楽しみ方を提案した。

「“おいしい食べ物とおいしいお酒”が今回のテーマ。いつもは飲まないお酒や食べたことがないおつまみなど、おいしい出会いをしていただきたいと考え企画した。イベントを通して当店や、今回ご出店いただいた近隣のお店を知っていただきたい。また、こちらのお店に行ったことはあるけれど、あちらのお店はないなど、いろいろなお客様が他の店にも足を運ぶきっかけづくりにもなればと思っている」と秋田屋・河出里恵氏。

当日は店舗前の駐車スペースを開放。ベルギービールを中心に手掛ける「BEER BOUTIQUE KIYA」ではホットビールや世界一に輝いたサワービールを提供。自然派ワイン＆ナチュラルチーズの「vinvino」は、おすすめワインとそれに合わせつまみを販売した。

純米燗酒と本格焼酎が人気の「みち藤」では、燗酒とともにおでんや肉吸い、コロッケなどをラインアップ。チーズショップ＆レストラン「FAVORE」は、チーズを使ったつまみやスイーツとワイン、日本酒とのマリアージュを提案した。

このほか、近隣の和食店やフレンチレストランがイベント特製メニューを販売した。

「今日の盛り上がりが次につながり、2回目、3回目もやりたいねと参加店や来場者の皆さんに言ってもらえればうれしい。他の近隣店舗の方々も参加したいと手を挙げてくださればと思う」（河出氏）。