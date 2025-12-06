サントリー食品インターナショナル、新社長に木村穣介氏　小野真紀子社長はサントリーHD取締役専務執行役員に就任予定

サントリー食品インターナショナル（SBF）のトップ交代人事が行われる。

サントリーホールディングス（サントリーHD）取締役専務執行役員SCM部門統括、サプライチェーン本部長の木村穣介氏がSBF代表取締役社長に就任する。2026年3月下旬開催予定の株主総会および取締役会の決議を経て正式決定される。

小野真紀子SBF代表取締役社長はサントリーHD取締役専務執行役員に就任予定。

2023年の小野社長の就任以来、同社は真のグローバル事業として質の高い成長を目指し、生活者起点でのコアブランドイノベーション、事業構造改革、将来に向けた積極的な戦略投資を推進し事業成長を実現。

一方で、原材料高を含めたコスト悪化やマクロ経済低迷を受けた需要減等により足元では非常に厳しい業績となってきていること、今後更に不確実性の高い事業環境の継続や消費者行動の多様化が当社事業に及ぼす影響が拡大していくことを見据えイノベーションとトランスフォーメーション加速による持続的な事業成長を目指すためには経営体制を刷新するタイミングであると判断した。

木村穣介（きむらじょうすけ）氏は1961年 1月 23日生まれ。64歳。83年4月大阪大学基礎工学部卒業後、サントリー入社。

99 年10月食品事業部課長、2003年10月食品事業部部長、9 年4月サントリーホールディングスへ転籍、サントリー食品食品事業部部長、10 年4月 サントリー食品執行役員食品事業部副事業部長、11年1月サントリー食品インターナショナル執行役員食品事業部副事業部長、12 年5月サントリー食品インターナショナル執行役員食品事業部ブランド戦略部長、13 年1月サントリー食品インターナショナルへ転籍、執行役員食品事業本部ブランド戦略部長、13 年3月サントリーフーズ取締役、13 年4月同社取締役広域営業本部長、14 年3月同社専務取締役広域営業本部長、14 年4月サントリー食品インターナショナル常任顧問、15 年9月サントリーフーズ専務取締役広域営業本部長、 営業推進本部担当、16 年3月サントリービール常務取締役、16 年4月サントリーホールディングスへ転籍、執行役員 サントリービール常務取締役経営企画本部長、マーケティング本部長 17年4月サントリービール常務執行役員マーケティング本部長、プレミアム戦略部長、18 年3月サントリー食品インターナショナル取締役常務執行役員、18 年4月同社取締役常務執行役員ジャパン事業本部長、19 年3月同社取締役専務執行役員ジャパン事業本部長 、22 年1月同社取締役副社長SBFジャパンCEOを歴任し23 年1月から現職。

26 年1月サントリーホールディングス取締役副社長とサントリー食品インターナショナル顧問（事業変革担当）の就任を予定し、サントリーホールディングス取締役副社長は 26 年3月退任予定。