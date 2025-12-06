10.7 C
飲料系飲料サントリー食品インターナショナル、新社長に木村穣介氏　小野真紀子社長はサントリーHD取締役専務執行役員に就任予定

サントリー食品インターナショナル、新社長に木村穣介氏　小野真紀子社長はサントリーHD取締役専務執行役員に就任予定

飲料
木村穣介氏
木村穣介氏

　サントリー食品インターナショナル（SBF）のトップ交代人事が行われる。

　サントリーホールディングス（サントリーHD）取締役専務執行役員SCM部門統括、サプライチェーン本部長の木村穣介氏がSBF代表取締役社長に就任する。2026年3月下旬開催予定の株主総会および取締役会の決議を経て正式決定される。

　小野真紀子SBF代表取締役社長はサントリーHD取締役専務執行役員に就任予定。

　2023年の小野社長の就任以来、同社は真のグローバル事業として質の高い成長を目指し、生活者起点でのコアブランドイノベーション、事業構造改革、将来に向けた積極的な戦略投資を推進し事業成長を実現。

　一方で、原材料高を含めたコスト悪化やマクロ経済低迷を受けた需要減等により足元では非常に厳しい業績となってきていること、今後更に不確実性の高い事業環境の継続や消費者行動の多様化が当社事業に及ぼす影響が拡大していくことを見据えイノベーションとトランスフォーメーション加速による持続的な事業成長を目指すためには経営体制を刷新するタイミングであると判断した。

　木村穣介（きむらじょうすけ）氏は1961年 1月 23日生まれ。64歳。83年4月大阪大学基礎工学部卒業後、サントリー入社。
　99 年10月食品事業部課長、2003年10月食品事業部部長、9 年4月サントリーホールディングスへ転籍、サントリー食品食品事業部部長、10 年4月 サントリー食品執行役員食品事業部副事業部長、11年1月サントリー食品インターナショナル執行役員食品事業部副事業部長、12 年5月サントリー食品インターナショナル執行役員食品事業部ブランド戦略部長、13 年1月サントリー食品インターナショナルへ転籍、執行役員食品事業本部ブランド戦略部長、13 年3月サントリーフーズ取締役、13 年4月同社取締役広域営業本部長、14 年3月同社専務取締役広域営業本部長、14 年4月サントリー食品インターナショナル常任顧問、15 年9月サントリーフーズ専務取締役広域営業本部長、 営業推進本部担当、16 年3月サントリービール常務取締役、16 年4月サントリーホールディングスへ転籍、執行役員 サントリービール常務取締役経営企画本部長、マーケティング本部長 17年4月サントリービール常務執行役員マーケティング本部長、プレミアム戦略部長、18 年3月サントリー食品インターナショナル取締役常務執行役員、18 年4月同社取締役常務執行役員ジャパン事業本部長、19 年3月同社取締役専務執行役員ジャパン事業本部長 、22 年1月同社取締役副社長SBFジャパンCEOを歴任し23 年1月から現職。

　26 年1月サントリーホールディングス取締役副社長とサントリー食品インターナショナル顧問（事業変革担当）の就任を予定し、サントリーホールディングス取締役副社長は 26 年3月退任予定。

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

