総合流通特集Part2〈GMS・SM〉

上期 業績改善進む ボーダーレスな競争激化

・消費変化に各社各様で
・M＆Aやエリア拡大が活発に
・小型店でニーズ深掘り

・イオン「トップバリュ」2ケタ増　来期「まいばすけっと」高速出店
・ライフコーポレーション「ビオラル」好調続く　ネットスーパー拡大へ
・ブルーゾーンホールディングス　グループSM6社で始動　地域の食生活をより豊かに
・サミット　新人事制度　下期に成果か
・アークス　売上高1兆円に挑戦
・平和堂　トップラインしっかり上げる　強化の30～40代に手応え
・バローホールディングス　SMバローが関東1号店　ドミー子会社化でドミナント強化
・U.S.M.H　売上1兆円へ「4つの施策」
・オークワ　新店2店とも計画以上
・イズミ　二極化対応を推進
・ヤマナカ　節約ニーズで客数苦戦　「生鮮」強化で回復目指す
・マックスバリュ東海　中間決算　「家計応援」で顧客取り込み　「豊橋橋良店」など改装
・フジ　エリアドミナント再強化
・リテールパートナーズ　成長投資を積極的に

・新店トピックス　デリカ・冷食など拡充　地域ニーズに応える

