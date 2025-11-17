総合流通特集Part2〈GMS・SM〉

上期 業績改善進む ボーダーレスな競争激化

・消費変化に各社各様で

・M＆Aやエリア拡大が活発に

・小型店でニーズ深掘り

◇ ◇

・イオン「トップバリュ」2ケタ増 来期「まいばすけっと」高速出店

・ライフコーポレーション「ビオラル」好調続く ネットスーパー拡大へ

・ブルーゾーンホールディングス グループSM6社で始動 地域の食生活をより豊かに

・サミット 新人事制度 下期に成果か

・アークス 売上高1兆円に挑戦

・平和堂 トップラインしっかり上げる 強化の30～40代に手応え

・バローホールディングス SMバローが関東1号店 ドミー子会社化でドミナント強化

・U.S.M.H 売上1兆円へ「4つの施策」

・オークワ 新店2店とも計画以上

・イズミ 二極化対応を推進

・ヤマナカ 節約ニーズで客数苦戦 「生鮮」強化で回復目指す

・マックスバリュ東海 中間決算 「家計応援」で顧客取り込み 「豊橋橋良店」など改装

・フジ エリアドミナント再強化

・リテールパートナーズ 成長投資を積極的に

◇ ◇

・新店トピックス デリカ・冷食など拡充 地域ニーズに応える

