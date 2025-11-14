国内供給量4％増（1～9月） コメ高騰で主食代替進む 国産、輸入とも前年超え

・日清製粉ウェルナ 早ゆでの伸び衰えず おいしさと利便性を両立

・ニップン 人気沸騰「オーマイプレミアム」 成熟市場の活性化に貢献

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。