国内供給量4％増（1～9月）　コメ高騰で主食代替進む　国産、輸入とも前年超え

・日清製粉ウェルナ　早ゆでの伸び衰えず　おいしさと利便性を両立
・ニップン　人気沸騰「オーマイプレミアム」　成熟市場の活性化に貢献

