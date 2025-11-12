12.6 C
トップニュース味の素 中村社長 うま味、冷食は下期に“打ち手” 「新事業創出が最も重要な使命」　
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

味の素 中村社長 うま味、冷食は下期に“打ち手” 「新事業創出が最も重要な使命」　

トップニュース
中村茂雄社長
中村茂雄社長

味の素の中村茂雄社長は11月6日に開催した2026年3月中間期（25年4-9月）の業績発表において「売上高、事業利益はともに前年並みにとどまり、通期計画に対する進捗はやや遅れているものの、通期予想には着実な達成を目指すこと。さらなる中長期での成長とASV経営の進化に向けた取り組みでは、課題を抽出し、アクションの方向性を定め、具体的な戦略を練り上げた。2030ロードマップ達成に向けて活動を進化させ、中長期での持続的成長に向けイノベーションの創出に挑戦する」との方針を示した。

事業基盤を支える調味料・食品のうち、加工用うま味調味料は、上期はMSG（グルタミン酸ナトリウム）、核酸がともに減収減益だったが、これは「中国大手メーカーの増産や新規メーカーの参入によりマーケットが供給過多となり、一時的な落ち込みが原因」と指摘。

販売不振だった国内の家庭用冷凍食品についても、「顧客ニーズ把握の遅れにより、継続的にシェアが低下。主力品「ギョーザ」のシェアがNB大手競合以上にPBを含むその他メーカーに流出した」と分析。いずれも原因が明白なことから、今後は戦略等を見直すなど“打ち手”を講じながら、海外食品事業では着実な数量実現、日本食品事業はコロナ前レベルの事業利益率を回復させ、「2030ロードマップ」を着実に達成する方針だ。

中村氏は今年2月3日の社長就任後、対処すべき経営課題に対し4月以降の「60日プラン」を作成。経営課題の抽出とアクションの方向性を定め、このフレームをもとにして7～9月の役員研修（AGES、Ajinomoto Group Executive Seminar）において具体的な戦略とアクションを固め、ヘルスケア、フード＆ウエルネス、ICT、グリーンの4つの重点成長領域を起点に議論した。

今後は3C（Continuity＝継続する、Change＝変える、Challenge＝挑戦する）を切り口に議論を深める。

中村社長は「新事業を生み出すことが私のCEOとしての重要な使命」と認識する。新規事業への挑戦では持続的成長に向けた最重要課題とし、顧客ニーズを先読みし連携を強化することで、製品開発・市場投入のスピードと成功確率を向上させていく方針だ。

AGESでは4テーマに加え、経営資源最大化に向けてコーポレートブランドの強化、グローバル経営体質の強化、データドリブン経営の強化で議論。「例えばコーポレートブランドの強化では各国、各地域、各事業の状況を踏まえ、ブランド価値をどう高め、事業拡大につなげるかを議論。議論したテーマをアクションにつなげる」考えだ。

また、AGESのアウトプット等を材料に、今期中に取締役会で「長期のありたい姿」の議論を開始。「2030ロードマップ」とポスト2030を連動させながらそれぞれを磨き、中期ASV経営を進化させる方針だ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

