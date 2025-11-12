日仏貿易「アルチェネロ」 有機グルテンフリー・パスタ 東京・青山で試食イベント

日仏貿易は10月25～26日の2日間、東京・青山ファーマーズマーケット内で「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」の試食体験＆物販イベントを開催した。

「世界パスタデー」に合わせて、小麦不使用の「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」のおいしさを訴求する目的で出店。多くの来場者に「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」の魅力を紹介した。

「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」シリーズは有機トウモロコシと有機米のみで作られた小麦不使用のグルテンフリー・パスタ。通常の小麦のパスタと遜色ないおいしさにこだわり、小麦を控えている方でも抵抗なく置き換えられ、グルテンフリーが新しい「当たり前の選択肢」であることを訴求する。

当日は南青山の名店「ナプレ」の協力により、「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」を使用した特別メニューを試食提供した。「アルチェネロ」のトマトソースやファーマーズマーケット出店者の野菜を使用したイベント限定の特別メニューで、試食コーナーでは「アルチェネロ」有機オリーブオイルも自由にかけて楽しめるようにした。

来場者からは、「アルチェネロ有機グルテンフリー・パスタ」の品質について「非常に好評の声をいただけた」（同社）。物販コーナーでは、グルテンフリーのパスタをはじめオリーブオイルやトマト製品など、アルチェネロのオーガニック製品を広くアピールした。