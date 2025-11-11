マキルヘニー社 「ピザに、タバスコ」提案 ドミノ・ピザとも初コラボ

「TABASCOソース」を展開するマキルヘニー社は、11月11日の「TABASCOソースの日」から「ピザに、タバスコ」キャンペーンを始めた。ピザと「TABASCOソース」という王道の組み合わせの魅力を伝える。11月30日まで実施する。ドミノ・ピザとの初のコラボレーション企画「ドミノに、タバスコ」キャンペーンも同時開催する。

「TABASCOソース」は最大の輸出国である日本で長年ピザに欠かせないホットソースとして親しまれてきた。同社は昨年、定番の組み合わせの味わいを改めて楽しんでもらうため、ソース4本が並ぶ姿を象徴する11月11日を「TABASCOソースの日」として制定した。

マキルヘニー社は今年、11月11日の「TABASCOソースの日」と11月20日の「ピザの日」（ピザ協議会制定）の両日を含む11月を通して「ピザに、タバスコ」キャンペーンを開催。ピザと「TABASCOソース」の魅力を伝える多彩なコンテンツを展開する。

「ピザに、タバスコ」キャンペーンでは、デジタルクリエイターのkemioさんがパーティーのホストとして登場。キャンペーンサイト、自身のユーチューブチャンネルでタバスコピザパーティーの特別動画を公開する。参加者はピザと「TABASCOソース」を準備し、動画を再生するだけで、kemioさんと一緒にパーティーをしているような時間を楽しめる。

公式SNSでは、ハッシュタグキャンペーンも実施。抽選で5人にタバスコピザパーティーセット（TABASCOソース3種とTABASCOブランド商品、kemioさんのサイン入りチェキ、ドミノ・ピザの無料クーポン）をプレゼントする。

「ドミノに、タバスコ」キャンペーンでは、ドミノ・ピザの「アメリカン」「ドミノ・デラックス」「スパイシー」の3種のいずれかをMサイズまたはLサイズを購入した人に「TABASCOソース」ミニボトルの3本セットを限定デザインのパウチとともにプレゼントする。