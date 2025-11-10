18.7 C
Tokyo
17.8 C
Osaka
2025 / 11 / 10 月曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

食肉食肉加工品伊藤ハム米久HD 業務用強化で全体の底上げへ 知名度高いブランド活用
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

伊藤ハム米久HD 業務用強化で全体の底上げへ 知名度高いブランド活用

食肉加工品
知名度生かし業務用拡充「グランドアルトバイエルン」
知名度生かし業務用拡充「グランドアルトバイエルン」

　伊藤ハム米久ホールディングスは、伊藤ハム、米久両ブランドで業務用商品を底上げし、業務用全体のボリュームアップを図る。

　このほど、業務用新商品発表会を都内で開催。伊藤ハムは家庭用で知名度の高い「グランドアルトバイエルン」（GAB）シリーズを拡充する他、ミートデリカ向けに既存のおつまみ向け商品を再編し、新たに「肉つまみ」シリーズとし、米久はスーパーで好調に推移する惣菜半調理品などを強化していく。

　同社は業務用新商品の考え方として、「ブランド商品の拡充」「食変化への対応」「付加価値の提供」「新領域」の4つのキーワードで商品を開発し、業務用市場の得意先のメニューや商品に、メニューの差別化、客単価増、現場の人手不足解消などを提案する。

　伊藤ハムは、GABシリーズで新商品3品を追加し、全14品に拡充。ロースハム・ベーコン市場でブランド売上1位の「朝のフレッシュ」シリーズでは、「三元豚」を使用したべーコンとロースハムのスライスを新発売することで、メニューで「朝のフレッシュ」と「三元豚」を訴求できるなど、差別化と単価増を提案する。

　「肉つまみ」シリーズは、既存の精肉売場向けの売れ筋1位商品の「タン塩キットシリーズ」と「おつまみ鶏シリーズ」などから、特におつまみ需要が高い商品を「肉つまみ」シリーズとして19品投入した。今までの各商品による個の訴求から「肉つまみ」シリーズの面の展開により、ミートデリカ市場を活性化させる。

　その他、ハンバーグでは、同社の業務商品で最大の盤面サイズとなる「焼目入り大判ハンバーグ720g」や、肉厚の「焼き目入り肉厚ハンバーグ780g」を新発売し、見栄えを重視したメニューに対応。冷凍の「FROZEN PRO」は点心からおつまみ、スナックなど27品に拡充し、新領域として輸出事業にも対応する。

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点