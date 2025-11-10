タコ不使用「謎たこ焼」 学園祭に登場 昭和産業×東京家政大 未来の食プロジェクト

昭和産業は、東京家政大学・東京家政大学短期大学部ヒューマン支援センターの「食べて考える！ 未来の食プロジェクト」において、食の様々な課題を解決する可能性のある食材を使用した学食メニューに、同社グループの製品を提供する。

このほど開かれた同大学の学園祭では、「SOIA SOIYA」ブランドの大豆たん白素材「HSMP」を使用し、タコ不使用のたこ焼き「謎たこ焼」を販売。たこ焼きの食べ比べ企画を実施した。