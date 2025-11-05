SL Creations 冷凍食品の常備型社食サービス 3000件導入を突破 豊富な100メニュー提供

SL Creations（SLC）は、冷凍食品の常備型社食サービス「Office Premium Frozen（オフィスプレミアムフローズン）」を2017年から提供しているが、25年10月時点で契約数が3000件を突破した。冷蔵庫と電子レンジを設置するだけで導入できることや、社員が炒飯や焼き魚など豊富なメニューを100～200円で購入できる利便性が支持されている。

22年末に585件、23年末に1155件、24年末に1919件、今年10月時点で3044件と導入ペースが加速している。

企業は月額システム料を負担すれば、SLCの販売員が商品の補充やメンテナンスまで対応する。福利厚生の充実と食環境の改善につながるサービスとして評価が高い。

メニューは主菜・副菜・主食・麺など常時約100アイテムから選択可能。社員は好みの時間に冷凍庫から商品を取り出し、容器に盛り付けて電子レンジ調理するだけで食べられる。

導入企業からは「周囲に飲食店が少なく、コンビニには行列ができているため、これまでは食事を摂るまでに時間がかかっていた。サービス導入後は食事の時間短縮につながっている」などの声が寄せられた。

サービスの提供とあわせて、同社は健康経営に取り組むためのサポートも実施。食育セミナーを通じた健康に関する情報提供、満足度調査による課題抽出などを通じ、従業員の健康を守るための支援を行っている。