15.6 C
Tokyo
16.9 C
Osaka
2025 / 11 / 05 水曜日
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品PBFPBFブランド「GREEN KEWPIE」を学内でPR キユーピー×青学大 学生のマーケティング案を実装
2025台湾食品調達商談会 in Osaka by 台湾貿易センター

PBFブランド「GREEN KEWPIE」を学内でPR キユーピー×青学大 学生のマーケティング案を実装

PBF
2週間にわたりPBFメニューを販売
2週間にわたりPBFメニューを販売

　キユーピーと青山学院大学が24年から進めている産学連携プロジェクトが最終段階を迎え、集大成となるイベント「Try！ Plant Based Foods」を10月6日から2週間にわたり同大学・青山キャンパスで開催した。同イベントでは、キユーピーのプラントベースフードブランド「GREEN KEWPIE」のドレッシングなどを使い学生たちが考案したメニューを販売。青山キャンパスに通う学生の「GREEN KEWPIE」認知率100％を目指している。

　提供したのは「てりやきサラダチキンサンド」「プラントベース 三色丼」「2色ソースのパスタサラダ」「てりやきSOYバーガー」「冷やしまぜそば」「プラントベースタコスロール」で、1日3種を販売し、週ごとにメニューを変えた。いずれもドレッシングやマヨネーズ、「HOBOTAMA」を使用している。価格は、学生が手に取りやすいワンコインの500円。1日当たり300食を提供した。学生たちはメニューの考案だけではなく、学内のインフルエンサーを起用したSNS施策や学内への告知看板を設置するなどブランド露出を積極的に行った。

　キユーピーと青山学院大学の取り組みでは、学生が「GREEN KEWPIE」の認知度向上や食卓への浸透を図るためのマーケティング施策を考案。半年間で企画案を絞り、7月から実現に向けた準備を進めた。プロジェクト自体は、同大学が24年度に学生主導で実施したビジネスコンテスト「AMCA」の際に、学生側から「GREEN KEWPIE」を取り上げたいという提案をきっかけにしたもの。

学内で提供したメニュー
学内で提供したメニュー

　久保田進彦経営学部長は「ビジネスコンテストで1位になったテーマを社会実装することができた。コンテストは、学生が主体になって運営している。単なるアイデアコンテストではない。キユーピーという同じ渋谷区に所在する企業とともに取り組むことができてうれしい」と話した。

　経営学科2年の北村恵太さんは「プロジェクトに携わったことで、ブランドを一層広めたいという気持ちが強くなった」と笑顔をみせた。

　キユーピーの濱崎伸也常務執行役員は「学生からは柔軟で素晴らしいご意見をいただいた。今回で一段落するが、今後も別の形で取り組めれば」とコメント。キユーピーのGREEN KEWPIEプロジェクトでリーダーを務める綿貫智香さんは「“サステナブルな食に挑戦する”という理念で『GREEN KEWPIE』を育成している。学生の皆さんがブランドの認知度を向上させるためのアイデアを懸命に考えてくれた。ハイレベルな内容でコンテストの審査も甲乙つけがたかった。学生が企画から考えたテーマを実装するためにわれわれも伴走したい」と喜んだ。

関連記事

インタビュー特集

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

明星食品 新提案「麺の明星 主食麺宣言！」 4つの軸の袋麺アレンジで食事性アップ

即席麺・即席食品
明星食品は、こだわりの麺技術で開発した商品ラインアップを全面に押し出し、新たに「麺の明星 主食麺宣言！」と銘打ったプロモーションを大々的に展開している。

イチビキ 中村拓也社長 豆みそ・たまりNo.1の矜持を 人口減睨み業務用・海外強化

調味料・カレー類
安永元年（1772年）創業の醸造・食品メーカー、イチビキ。今年6月20日付で同社社長に就いた中村拓也氏は、98年入社。

「大豆ミート」対談 マルコメ・日本製鋼所 次世代型食品へ課題と提言

PBF
健康志向が高まり、プラントベースフード（PBF）にも関心が集まる中、2023年9月に大豆ミートメーカー５社が発起人となり、「日本大豆ミート協会」が設立された。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点

〈持続可能性追求するアイルランドの食料生産〉シーフード編①大西洋の自然が育む恵み 海洋資源の保護に重点