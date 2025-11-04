冷凍食品「ロイヤルホストデリ」に人気のオムライスも登場 ブランド刷新で売上30％増

ロイヤルは10月28日から、冷凍食品ブランド「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より新商品を発売した。

これに先駆け21日、記者発表会を都内で開いた。同社からは川島宗二営業部部長、橋本牧営業企画課課長、倉持敏一セントラルキッチン統括料理長が出席。川島部長は、「ロイヤルホストの味とおもてなしの体験を、家庭でも再現できるようにし、ブランド価値を高めたい」とし、7月のブランド立ち上げ以降、同社の発売以降の売上が前年比130％と好調であることも紹介した。

新商品は冷凍・常温・冷蔵の3カテゴリーで拡充。冷凍品は「オムライス ハッシュドビーフソース」（税込980円）のほか、オンライン限定1500個で「黒×黒ハンバーグ ブラウンバターソース」（1380円）と「チキングリル バター醤油ソース」（880円）を発売。

常温品はレトルトカレー「カシミールビーフカレー」「マハラジャチキンカレー」（各650円）。

冷蔵品はドレッシング「グリーンゴッデス」（580円）、「オニオン」（530円）、「コーン」（480円）の3種。

人気メニューのオムライスは福岡セントラルキッチンで一つずつ手仕込みし、店舗と同じソースを使用。1970年代に人気を博したドレッシングも復刻した。

今後は年末のギフト需要を狙いセット販売を強化し、人気メニュー「コスモドリア」「シーフードドリア」に続く柱に育てる方針だ。