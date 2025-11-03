新たな取組みで新需要開拓 高価格帯と定番商品を強化継続

・日本ハム ギフト初のお試しセット

・伊藤ハム 湯せんでしっとり柔らか

・丸大食品 「王覇」と八代目儀兵衛のコメをセットに

・大山ハム 職人こだわりの逸品好評 生ソーセージ新発売

・鎌倉ハム富岡商会 125周年特製化粧箱で販売も 熟成布巻ロースハム好評

・函館カール・レイモン 創業100周年商品好評 ロオルハムや詰合せも人気

