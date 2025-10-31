はるさめ・ビーフン特集

メニュー拡大で新しい風　代替麺としての訴求強まる

・森井食品　森井啓修社長　原料厳しくも販売好調　麻辣湯ブームが後押し
・エースコック　マーケティング部　金谷美香氏　濵西由布子氏　「スープはるさめ」安定成長　若年層捉える施策が奏功
・ケンミン食品　執行役員広報室長　田中国男氏　「焼ビーフン」8％増　カレー、コク旨塩が牽引
・ハウス食品　ドライ、チルドともに前年増　生マロニー、2年半ぶり新商品

