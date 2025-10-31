はるさめ・ビーフン特集

メニュー拡大で新しい風 代替麺としての訴求強まる

・森井食品 森井啓修社長 原料厳しくも販売好調 麻辣湯ブームが後押し

・エースコック マーケティング部 金谷美香氏 濵西由布子氏 「スープはるさめ」安定成長 若年層捉える施策が奏功

・ケンミン食品 執行役員広報室長 田中国男氏 「焼ビーフン」8％増 カレー、コク旨塩が牽引

・ハウス食品 ドライ、チルドともに前年増 生マロニー、2年半ぶり新商品

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。