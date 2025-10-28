〈こだわりのヒミツ〉日仏貿易「アルチェネロ有機オリーブオイル＆ガーリック/チリ」 本格派の有機フレーバーオイル

〈こだわりのヒミツ〉日仏貿易「アルチェネロ有機オリーブオイル＆ガーリック」 本格派の有機フレーバーオイル

ガーリックや唐辛子をオリーブオイルと一緒に低温圧搾することで、素材の風味が溶け込んだ有機フレーバーオイル。かけるだけで料理の仕上がりがワンランクアップ。ガーリックとチリの2品。

関連記事タグに関連する記事を表示しています