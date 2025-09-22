【ひと言】猛暑でも飲料が売れない 加藤産業 中村考直専務

今年の8月は猛暑でも、飲料が売れなかった。初めての経験だ。外に出ないので、購入する機会が減った。小売業も来店客が減り、売上を稼ぐのに苦労したと言われている。これまでにない暑さで、売れるものが変わるという流れになった（神戸市で開いた総合展示会の会見で）。