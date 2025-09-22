〈こだわりのヒミツ〉東洋水産「マルちゃん正麺 カップ ワンタン中華そば」 新技術で手もみ風麺

「マルちゃん正麺 カップ」シリーズに「ワンタン中華そば」が仲間入り。麺は新技術で手もみ風の質感を再現。なめらかですすり心地が良く、コクのある醤油味スープやワンタンとも相性抜群。

