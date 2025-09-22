日本アクセス×よしもと コラボ第2弾の冷食「吉たこ白だしとろろ」

日本アクセスは、よしもとコラボ第2弾の冷凍食品「吉たこ白だしとろろ」を全国発売した。

よしもと芸人が本気で焼くたこ焼き屋「吉たこ」。今回発売する「白だしとろろ」は、お笑いコンビ「さや香」が考案した吉たこ人気メニューを再現。こだわりの出汁を加えたととろを添付し、あっさりとした味わいのたこ焼き。

第1弾の「塩こんぶマヨ」に続き、テーブルマークが製造協力した。内容量211g（6個入り）。オープン価格。