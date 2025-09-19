・大物 秋季謝恩展示会 新規13社が出展 業務用も充実

・〈寄稿〉日本一エンゲージメントが高い食品スーパーのウラガワ 株式会社リンクアンドモチベーション コンサルタント 齊藤真哉

・平和堂 血圧ケアの健康イベント

・イズミ PB特化の部署新設

・コープこうべ 低利用魚を活用

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。