近畿版

・大物　秋季謝恩展示会　新規13社が出展　業務用も充実
・〈寄稿〉日本一エンゲージメントが高い食品スーパーのウラガワ　株式会社リンクアンドモチベーション　コンサルタント　齊藤真哉
・平和堂　血圧ケアの健康イベント
・イズミ　PB特化の部署新設
・コープこうべ　低利用魚を活用

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています