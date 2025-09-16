〈こだわりのヒミツ〉健翔「飲む朝食 贅沢雑穀ラテ 22種の雑穀入り」 牛乳いらずの本格ラテ

牛乳いらずで水かお湯でラテ特有のコクと口当たりを楽しめる。22種の雑穀を厳選。ビタミン11種やPFC（たんぱく質・脂質・炭水化物）を摂取でき植物性たんぱく質やビタミンをプラスした。

