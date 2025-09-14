三菱食品　100周年記念ポップアップストア　二子玉川ライズで14日まで

三菱食品は9月12日から14日まで、東京・二子玉川ライズ ガレリアで100周年記念イベントとして、三菱食品ポップアップストアを開催している。午前11時～午後5時。入場無料。

会場内のマルシェでは、「HARIBO（ハリボー）」や「かむかむ」「榮太樓總本舗」「バリラ」「オールドエルパソ」「からだシフト」など、三菱食品は取り扱うオリジナルブランドが出展。ポップストア期間中だけのスペシャルセット（数量限定）も販売している。

キッチンカーでは、「オールドエルパソ」のトルティーヤや、「からだシフト」シリーズの「糖質オフ ビーフカレー」などの試食も実施している（数量限定）。

ステージでは、じゃんけん大会やワークショップイベントも開催。「ゴールドベア」や「かむぴよ」の人気キャラクターも登場し、イベントを盛り上げる。

そのほか、会場内では、三菱食品の100年の歩みを伝えるパネル展示や、クイズ形式で三菱食品の歴史を学べる「三菱食品検定」も実施。100周年の感謝と、次の100年に向けたメッセージを伝える。

なお、100周年記念ポップアップストアは、東京会場を皮切りに、11月まで全国7都市で開催を予定している。