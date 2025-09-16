〈こだわりのヒミツ〉永谷園「めし粥」 ご飯とお粥の良いところ取り

〈こだわりのヒミツ〉永谷園「めし粥」 ご飯とお粥の良いところ取り

おかずをおいしく味わう新しい主食。お湯を注いで5分で手軽に楽しめる。お粥のようにとろみのある質感でありながら、ご飯のようにお米の粒感をしっかりと感じられる品質を実現した。

